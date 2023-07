J&T Express abre 598 vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa de logística J&T Express anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em todo o país. Com a economia se recuperando e o setor logístico em constante expansão, a empresa está buscando profissionais talentosos e dedicados para integrar sua equipe. Além de oferecer oportunidades de carreira, a companhia é conhecida por seus benefícios atrativos e um ambiente de trabalho colaborativo.

J&T Express abre vagas de emprego em todo o Brasil

A J&T Express é reconhecida por seus benefícios competitivos, visando o bem-estar e o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Entre os principais benefícios oferecidos estão:

Salário competitivo no mercado.







Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes.







Programas de treinamento e desenvolvimento para o crescimento profissional.







Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.







Oportunidades de crescimento e promoção interna.







Flexibilidade de horário em determinadas funções.







Participação nos lucros da empresa.







Incentivos para aprimoramento acadêmico e cursos de capacitação.







Licença maternidade e paternidade estendida.







Programas de qualidade de vida, como parcerias com academias e clubes esportivos.







Descontos em produtos e serviços de parceiros da empresa.







Reconhecimento e premiações por desempenho excepcional.







Acesso a recursos e tecnologias de ponta no setor logístico.







Ambiente inclusivo e diversificado, valorizando a equidade de gênero e oportunidades iguais para todos.

A empresa está divulgando diversas vagas de emprego disponíveis para candidatos de diferentes perfis profissionais. Confira algumas das oportunidades oferecidas:

Gerente de Operações – São Paulo/SP;







Analista de Logística – Rio de Janeiro/RJ;







Coordenador de Transportes – Belo Horizonte/MG;







Assistente Administrativo – Brasília/DF;







Motorista de Entregas – Porto Alegre/RS;







Técnico em Manutenção de Frota – Fortaleza/CE;







Analista Financeiro – Salvador/BA;







Analista de Recursos Humanos – Curitiba/PR;







Analista de Tecnologia da Informação – Recife/PE;







Auxiliar de Armazenagem – Manaus/AM;







Assistente de Atendimento ao Cliente – Goiânia/GO;







Supervisor de Qualidade – Campinas/SP;







Analista de Marketing – Belém/PA;







Gerente Comercial – Florianópolis/SC.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem acessar o site oficial da empresa, onde todas as informações detalhadas sobre cada posição estão disponíveis. As inscrições devem ser realizadas através do portal 123empregos, parceiro oficial da J&T Express para o processo seletivo.

Veja também: Coco Bambu tem 412 vagas de emprego abertas pelo país

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma das principais empresas de logística do país, atuando com excelência e eficiência no transporte de cargas e encomendas. Fundada em 2008, a empresa se tornou referência no setor e atualmente conta com uma extensa rede de distribuição, proporcionando soluções logísticas rápidas e confiáveis.

Com um compromisso sólido com a satisfação do cliente, a companhia investe constantemente em tecnologia e inovação para otimizar seus processos e superar as expectativas do mercado. Além disso, a empresa valoriza seus colaboradores, reconhecendo o papel fundamental que desempenham no crescimento e sucesso da organização.



Você também pode gostar:

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.