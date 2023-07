JULHO pode ser o mês mais quente em milhares de anos, ALERTA NASA

Os cientistas estão alertando que julho de 2023 pode marcar um ponto de inflexão no clima global, possivelmente sendo o mês mais quente em milhares de anos. Este artigo explorará o que isso significa para o nosso planeta, por que isso está acontecendo e o que podemos esperar no futuro. Segundo os principais climatologistas, incluindo Gavin Schmidt da NASA, estamos vendo um aquecimento global sem precedentes. A tendência de calor extremo está se tornando cada vez mais evidente, com ondas de calor destruindo recordes nos Estados Unidos, Europa e China.

O Papel do El Niño

O fenômeno climático El Niño está desempenhando um papel pequeno, mas significativo, neste aumento da temperatura global. Embora o El Niño esteja apenas começando, sua influência já está sendo sentida, com temperaturas recordes na superfície do mar. Dessa forma, espera-se que isso continue, dada a contínua emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

Assim, a probabilidade de 2023 ser o ano mais quente já registrado está aumentando. Gavin Schmidt da NASA atribui a isso uma “chance de 50%” com base em seus cálculos, enquanto outros cientistas a estimam em 80%.

Schmidt prevê que 2024 será um ano ainda mais quente, graças ao evento El Niño que está acontecendo agora e que atingirá seu pico no final deste ano.

Consequências Globais do Calor Extremo

À medida que as temperaturas globais continuam a subir, estamos vendo um aumento nos incêndios florestais e recordes de temperatura quebrados. Ondas de calor intensas estão atualmente afetando o sudoeste dos Estados Unidos, o sul da Europa, partes do Oriente Médio, o norte da África e setores da Ásia.

Impacto na Saúde Pública

As temperaturas mais altas do que o normal também estão causando problemas de saúde, como insolação, desidratação e estresse cardíaco. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que o El Niño pode aumentar a transmissão de doenças como dengue, Zika e chikungunya.

Impacto Econômico do Calor Extremo

O aumento das temperaturas também está afetando diversos setores econômicos, incluindo agricultura, pesca, bares e restaurantes, vestuário, setor elétrico e indústria farmacêutica. Por exemplo, as mudanças no clima podem afetar a produção de ração de gado, enquanto a mudança de temperatura dos oceanos pode afetar a atividade pesqueira.

A chegada do El Niño tem um efeito perceptível na agropecuária. As mudanças de temperatura e no ciclo de chuvas podem interferir em várias culturas agrícolas em diferentes regiões do país. Uma quebra de safra do trigo que o Brasil importa, por exemplo, também pode impactar os preços.

Como Lidar com o Futuro Mais Quente

A perspectiva de um futuro mais quente exige ação. Precisamos reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa, adaptar nossas práticas agrícolas e industriais e preparar nossas cidades e comunidades para as mudanças climáticas.

Adaptar-se às mudanças no clima e mitigar seus impactos será fundamental para nossa sobrevivência e prosperidade. Isso inclui tudo, desde a construção de infraestruturas resistentes ao clima até o desenvolvimento de novas tecnologias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Perspectiva de mês mais quente

A perspectiva de julho de 2023 ser o mês mais quente já registrado é um lembrete gritante das mudanças climáticas que estamos enfrentando. A ação é necessária agora para mitigar os impactos dessas mudanças e garantir um futuro sustentável para todos. E enquanto enfrentamos este “mês mais quente”, devemos lembrar que cada ação que tomamos hoje pode ajudar a moldar o clima do amanhã.