Julianna Pena explica rancor de Raquel Pennington por causa do trash talk do TUF 18: ‘Não esqueci’

Julianna Peña e Raquel Pennington nunca se enfrentaram no octógono, mas passaram muito tempo sob o mesmo teto.

Dez anos depois de seu tempo em O lutador final 18disse Peña TUF Castmate agora é sua primeira prioridade – e ela tem contas a acertar.

“Nunca esqueci como ela falava horrivelmente de mim em casa e depois me acusava de ser um pirralho, porque eu não saía com eles à noite enquanto eles estavam sentados ao redor de uma fogueira falando merda sobre mim”, disse Peña em A Hora do MMA. “Tipo, você não é meu amigo. E descobri isso muito rapidamente quando moramos juntos por sete semanas.”

Peña acabou vencendo o show, enquanto Pennington foi eliminado por Jessica Rakoczy nas seminais. Durante as filmagens, os dois moraram juntos e estavam no mesmo time liderado por Miesha Tate. Mas eles não se deram exatamente bem.

“Ela está dormindo em cima de mim”, disse Peña. “Antes de ser eliminada da competição, ela ficava acordada a noite toda até, tipo, três da manhã, bebendo e se divertindo com todo mundo que foi eliminado da competição. Então ela não vinha para a cama até altas horas da madrugada. E então quando chegava segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias, estamos treinando duas vezes por dia, ela não vinha treinar. Ela estava dormindo, porque tinha ficado acordada na noite anterior.

“Então, de manhã, porque somos o primeiro time a ir para a academia naquele dia – tivemos os primeiros treinos – estou acordando para pegar meu remédio, estou acordando para juntar minhas malas, estou acordando para começar meu dia, mas ela está brava por eu fazer isso. Então ela começou a dizer que eu estou falando alto de propósito.

“Estamos vivendo um em cima do outro. Nós literalmente pegamos o menor quarto com três garotas em um quarto. Estamos morando um em cima do outro, e não é minha culpa que você tenha ficado acordado a noite toda e que esteja se arrastando pela manhã e nem vindo para o treino. E, novamente, isso foi antes de ela ser eliminada da competição.”

Peña descobriu a extensão da antipatia de Pennington por ela durante um segmento de entrevista para o site do UFC. Solicitada a fazer perguntas umas às outras, ela perguntou quem Pennington mais gostaria de espancar em casa. A resposta foi ela.

“E eu disse, por que eu? Raquel, coloquei você no meu salto alto”, disse Peña. “Fiz sua maquiagem tão linda. Eu te dei meus vestidos e te ensinei a andar como uma dama, e agora você vai me expulsar de casa? Para que? Isso é besteira. E ela disse que era porque eu falava muito alto, e eu disse, ‘Só vou praticar, cara, como se eu nem soubesse do que você está falando.’

“Então, de qualquer maneira, ela não foi capaz de passar por Jessica Rakoczy… e essa foi alguém que eu dominei e que finalizei. E então, como eu disse, nós temos essa fermentação há muito tempo, e é uma luta que precisa acontecer há muito tempo, desde 2013. Eu não esqueci disso.

Peña disse que o UFC disse a ela que ela terá a próxima chance pelo título, e Pennington é sua primeira escolha de oponente. No momento, o cinturão peso-galo está vago após a aposentadoria da ex-campeã bicampeã Amanda Nunes, cuja trilogia com Peña foi trocada por uma luta com Irene Aldana no UFC 289.

Pennington desafiou Nunes sem sucesso pelo título no UFC 224, perdendo por nocaute técnico no quinto round. Desde então, ela acumulou um recorde de 6-2, vencendo suas últimas cinco lutas. Peña, que finalizou Nunes no UFC 269 apenas para perder o cinturão em uma revanche imediata, disse que TUF o cartel da rival a torna uma candidata melhor do que Mayra Bueno Silva, que a chamou após uma vitória por finalização sobre a ex-campeã Holly Holm.

Silva criticou Peña dizendo que uma briga com Pennington atrairia moscas nas bilheterias. Pena discorda.

“Eu acho que sim, é [a bigger fight], porque ela está em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas e está chorando por ter disputado o cinturão desde a última vez que desistiu”, disse Peña. “Então é hora de ela ter outra coqueluche, eu diria.”