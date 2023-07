Julianna Pena: Mayra Bueno Silva, ‘atiradora de cortinas’, é ‘minha maior fã’

A famosa agitadora Julianna Peña assistiu à edição de segunda-feira do A Hora do MMA e estava pronto para responder em tempo real a Mayra Bueno Silva. Mas, infelizmente, houve uma conexão perdida, então ela se juntou ao programa de quarta-feira para falar sobre o recente palavrão de Silva.

Silva acusou Peña de estar com medo de lutar contra ela e não vendeu um confronto potencial entre Peña e Pennington. A resposta de Peña foi rápida.

“Achei engraçado”, disse ela. “A questão é que, assim, eu estou desde o começo, desde 2013, quando começou a categoria. Então, uma boa vitória, duas boas vitórias? Não, eu sou a primeira mulher a ganhar O ultimo lutador.

“Sou a primeira mãe campeã. Sou o primeiro a vencer alguém que não era derrotado há sete anos e finalizá-lo. acabei com todo mundo O ultimo lutador. Ela está dizendo que eu não tenho boas lutas. Eu literalmente venci todo mundo O ultimo lutador. Então, depois disso, lutei mais e tive aquela lesão devastadora no joelho. Então, naquele ponto, acho que estava 7-0 e depois lutei com Valentina [Shevchenko].

“Então desistiu de uma luta, 7-1, teve um filho, voltou e depois conseguiu um título mundial. E ela fala que eu só tenho duas boas lutas. Quero dizer, literalmente, sou a pior mãe de todos os tempos, e Myra é minha maior fã e [Amanda Nunes’] porta tampões. Essa é a realidade da situação.”

Silva defendeu o próximo título peso-galo no fim de semana passado com uma vitória impressionante sobre Holly Holm – impressionante, pelo menos, para grande parte da comunidade do MMA, que viu o veterano brasileiro surpreender o ex-campeão com um estrangulamento ninja que o levou a uma finalização no segundo round. Peña, como seria de esperar, não ficou impressionado.

“Achei que a tinha reconhecido”, disse Peña sobre seus pensamentos sobre a luta antes do palavrão de Silva. “Eu disse: ‘Aquele puxador de cortinas da APEX não é como alguns anos atrás?’ Mas sim, então eu lembrei que ela lutou com dois caras de 41 anos e então começou a falar mal de mim, e eu fiquei tipo, ‘Ah sim, eu com certeza sei quem é essa garota.’

“Miesha Tate é alguém para se falar. Holly Holm é alguém para se falar. Essas são lendas. Mayra Bueno Silva, nem tanto. E sim, impressionada por ela estar literalmente perdendo a luta inteira até ela entender a piada? Não, isso não é realmente impressionante para mim. Na verdade, ela não tem negócios inacabados com Miesha? Tipo, ela não precisa lutar com ela?”

Tate estava escalado para lutar contra Silva antes que uma lesão obrigasse o ex-campeão a se retirar da luta, dando início à mudança que levou a uma luta principal de Holm x Silva no UFC Vegas 77.

Silva rapidamente chamou Peña na coletiva de imprensa pós-evento, prometendo “esmagar” o ex-campeão em um possível encontro. Em resposta, Peña se gabou no Twitter que lutaria contra Silva e Pennington na mesma noite.

Na quarta-feira, Peña zombou das afirmações de Silva sobre Nunes, o ex-campeão de duas divisões que se aposentou depois de defender o título no início deste ano contra Irene Aldana (em uma luta originalmente agendada como uma trilogia Peña antes de “The Venezuelan Vixen” ser forçado a pular devido a uma lesão na costela).

“Você ouviu [Silva] disse que não conseguia vencer a Amanda? Falando com você, ela disse que não poderia vencer Amanda. Mas eu, que persigo Amanda há sete anos, tenho medo de… o porta-absorventes de Amanda? disse Pena. “Eu não entendo como isso funciona exatamente. Estou literalmente dando a vocês o começo do UFC, [Combate Global CEO] Oportunidade de luta de quatro pessoas em uma noite de Campbell McLaren. Estou te oferecendo para esperar na fila. Vou te esperar no cage depois de derrotar a Raquel, e vou lutar com você na mesma noite, e aí você vai sentar aí e dizer que tenho medo de você? Tipo, cara GTFOH, eu não estou tendo isso.

“Ela apenas fez a coisa certa e está tentando fazer algumas ondas para que possa lutar pelo cinturão. Mas a realidade da situação é que eu e a Raquel tivemos um pouco de sangue ruim fermentando nos últimos 10 anos desde que estávamos juntos. O ultimo lutador juntos, e essa luta deve vir em primeiro lugar, em primeiro lugar.

Peña disse que tem certeza de que terá a próxima chance pelo título e apontou novembro ou dezembro como o período ideal. Ela argumentou que Pennington, que está em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, é a luta mais atraente, não importa o que Silva possa dizer.

“[Pennington] tem chorado por ter disputado o cinturão desde a última vez que desistiu do banco”, disse Peña. “Então está na hora de ela receber outra surra. eu diria.