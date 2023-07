Julianna Peña, Oscar De La Hoya, Phil De Fries, Bassil Hafez e Shauna Bannon

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h: Todas as suas perguntas respondidas na última edição do On The Nose.

13h40: O campeão peso-pesado da KSW, Phil de Fries, se junta a nós para falar sobre sua última defesa de título e o que vem a seguir.

14:00: Hall da Fama do Boxe e ex-campeão Oscar De La Hoya se junta a nós no estúdio para falar sobre seu novo documentário e notícias de esportes de combate.

14h45: A ex-campeã peso-galo do UFC Julianna Peña chega para falar sobre o cinturão vago e responder à recente entrevista de Mayra Bueno Silva.

15h15: A invicta lutadora irlandesa de MMA Shauna Bannon fala sobre seu contrato com o UFC.

15h45: Bassil Hafez, destaque do UFC Vegas 77, fala sobre sua luta contra Jack Della Maddalena.

16h15: Parlay Pals estão de volta para as melhores apostas no UFC Londres e muito mais.

