Júlio Iglesias Jr. acidentalmente confirma o casamento secreto de Enrique Iglesias e Anna Kournikova

O irmão de Enrique Iglesias, Júlio Iglesias Jr.fez uma revelação surpreendente durante sua aparição no Sonsoles Onegum programa de TV em Espanha.

Ao discutir sua meia-irmã Tamara Falco’s casamento com Iigo Onieva, Julio sem querer confirmou que Henrique é de fato um homem casado.

Fraude entre irmãos na tv espanhola ao vivo

O lapso de língua pegou todos desprevenidos, principalmente o anfitrião, Sonsoles Onegaque rapidamente quis corrigir declaração de Júlio.

Ao discutir sua mãe, de Isabel Preysler alegria em presencia-la casamentos infantisOnega apontou que do Henrique núpcias estavam faltando na lista.

Ao contrário da declaração do anfitrião, Júlio expressou sugeriu que Henrique e Anna Kournikova pode ter dito secretamente seu “Sim.”

O que ele não fez foi um grande casamento. Enrique está com Anna há 35 anos e eles têm três filhos maravilhosos Júlio Iglesias Jr.

Júlio revelou que Henrique decidiu não comparecer casamento da Tâmaraexplicando que seu irmão simplesmente não gosta de tal eventos públicos e até confessou Henrique não compareceu ao seu próprio casamento.

A misteriosa história de amor de Enrique e Anna

Enrique Iglesias e Anna Kournikova com seus três filhosInstagram de Anna Kournikova

Enrique Iglesiaareia Anna Kournikova’a história de amor começou em 2001 quando se conheceram durante as filmagens do vídeo de música por sua música de sucesso “Escapar.”

Segundo relatos, o casal se exibiu química instantânea na gravação do vídeo e eles imediatamente começaram uma relação. Ele era 26 na época em que ela estava 20 e no auge dela carreira no tênis.

Ao longo dos anos, o casal enfrentou altos e baixoscom Ana uma vez afirmando à imprensa em 2008 que eles nunca se casariam. No entanto, parece que as circunstâncias podem ter mudado desde então.

Henrique e Ana ter três filhos. Em 2017 eles acolheram gêmeos Nicolau e Lucy. Dois anos depois, a família cresceu ainda mais com o nascimento do terceiro filho, uma menina chamada Mary.

Desde então, eles são vistos como feliz e família dedicadamantendo seus vida pessoal longe de Olho público.