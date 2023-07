Juros do rotativo do cartão de crédito chega a 455% ao ano; Como é feito esse cálculo?

Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram no Brasil, segundo dados do Banco Central. Sendo assim, os juros foram de 447,7% ao ano em abril, para 455,1% ao ano em maio. Desta maneira, esta é a maior taxa de juros do rotativo nos últimos seis anos, desde março de 2017. Na ocasião, a taxa chegou a 490% ao ano.

Os juros rotativos do cartão de crédito são os mais caros de todo o mercado financeiro, e geralmente são utilizados pelos clientes de bancos que não conseguiram pagar as faturas do cartão por completo. Com isso, fazem o pagamento mínimo, o que gera juros sobre juros.

A taxa de 455,1% ao ano representa um juros de 15,18% ao mês, o que é bastante alto. Este é um dos motivos pelo qual o cartão de crédito causa tantos endividamentos no Brasil. Ao entrar em juros tão altos, dificilmente o consumidor consegue sair.

Como calcular os juros do cartão de crédito

Segundo o especialista em finanças e investimentos, Hulisses Dias, para calcular os juros do cartão de crédito é muito simples, basta subtrair o valor que será pago no mês do valor total da fatura do cartão.

“Por exemplo, se a fatura deu R$ 1.000 e você só pode pagar R$ 400, os juros serão devidos sobre o saldo que vai ficar em aberto”, explica Dias. Sendo assim, neste exemplo, os juros do cartão de crédito irão incidir sobre os R$ 600 restantes.

“Se os juros são de 10% ao mês, por exemplo, o juro de R$ 60 será acrescentado aos R$ 600 que ficaram em aberto. Com isso, o saldo devedor total será de R$ 660”, continua o especialista.



Desta maneira, ao utilizar os juros atuais do cartão de crédito, que estão em 15,18% ao mês, uma dívida de R$ 600 passa para R$ 691,08 em apenas um mês. No entanto, o crédito rotativo só pode ser acionado uma vez por cliente do banco.

“Isso significa que, após 30 dias no crédito rotativo, se o pagamento total não for feito, o saldo devedor será parcelado automaticamente”, esclarece Dias. Esta é uma regra que foi alterada, para que os juros rotativos do cartão de crédito não se acumulem a cada nova fatura.

Sendo assim, a partir da segunda parcela, passam a valer os juros de parcelamento, que varia de acordo com a instituição financeira. No entanto, esses juros são menores em comparação com o rotativo, dando uma maior oportunidade para o consumidor quitar as dívidas.

Juros para parcelamento de faturas

Os juros anuais para parcelamento de faturas de cartão de crédito, em média, são de 194,3%, segundo dados do Banco Central. “Por isso, a possibilidade de uma dívida passar a valer quase cinco vezes mais em um ano existe”, explica Hulisses.

Além disso, o especialista também destaca que as condições do parcelamento da fatura sempre devem ser mais favoráveis ao consumidor, em comparação com os juros rotativos do cartão de crédito.

“Essa medida também beneficia os clientes, já que eles passam a ter acesso a juros menores para pagarem as dívidas em aberto”, conclui. É importante destacar que o BC obriga que o banco emissor do cartão de crédito informe aos clientes todas as taxas que serão cobradas.