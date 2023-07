Jussie Smollett encerra treino com Taraji P. Henson com abraço de despedida

Jussie Smollett está levando sua vida com bons amigos em seu canto como Taraji P. Henson – embora, na realidade, ele esteja longe de estar fora de perigo no mundo jurídico.

O ator em apuros estava em LA no sábado com sua ex-co-estrela de ‘Empire’ durante o que parece ter sido uma caminhada – ou pelo menos, algo ativo. De qualquer forma, eles foram a um pequeno restaurante pop-in logo depois … e então se separaram com um doce abraço de despedida.