Justin Fields é o melhor quarterback em execução, diz Nick Bosa

Justin Fields vem para esta temporada da NFL para o Chicago Bears com grandes expectativas. Com elogios dos principais zagueiros, como a estrela do San Francisco 49ers Nick Bosanão é à toa que a liga espera grandes coisas dele.

Justin Fields produziu um dos NFLas maiores temporadas de todos os tempos para um quarterback na última temporada.

Ele correu para o segundo maior número de jardas em uma única temporada de todos os tempos por um quarterback com 1.143 jardas, marcando em oito touchdowns. Fields também quebrou recordes da franquia e da NFL, incluindo de Michael Vick recorde de corrida em um único jogo, quando correu 178 jardas contra o Miami Dolphins.

Bosa começa dizendo: “Ele é provavelmente o melhor zagueiro que já vi.” Mais tarde no clipe, Bosa diz que o ex-zagueiro do Buckeye o lembra de Michael Vick em campo e continua dizendo que acredita que Fields continuará a ser um melhor passador também.

Fields garante que vai ultrapassar a marca de 4.000 jardas este ano

Um quarterback do Chicago Bears nunca arremessou por mais de 4.000 jardas em uma única temporada nos 103 anos de existência do time, mas Justin Fields está confiante de que pode quebrar o recorde.

“Eu vou”, disse Fields à CBS Sports. “Eu pretendo fazer isso este ano.”

Os Bears são a única franquia da liga que não quebrou a marca de 4.000 jardas em uma única temporada. O recorde atual da equipe é detido por Erik Kramer com 3.838 jardas em 1995.

Somente em 2022, nove zagueiros ultrapassaram essa marca, com Patrick Mahomes liderando com 5.250 jardas, seguido por Justin Herbert com 4.739 e Tom Brady com 4.694.

Este é o terceiro ano de Fields na NFL. Em 2022, ele terminou a temporada com 2.242 jardas corridas em 15 jogos e em 2021, sua temporada de calouro, ele arremessou para 1.870 jardas em 12 jogos.