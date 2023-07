Justin Gaethje nocauteia Dustin Poirier com chute na cabeça para reivindicar o título ‘BMF’ no evento principal do UFC 291

Justin Gaethje conseguiu sua vingança e um cinturão do título ‘BMF’ depois de marcar indiscutivelmente o nocaute do ano com um violento chute na cabeça para finalizar Dustin Poirier no evento principal do UFC 291.

Foi uma performance impressionante de Gaethje, que caiu para Poirier há cinco anos em seu encontro anterior, mas ele prometeu mostrar uma versão muito diferente de si mesmo no sábado. Gaethje cumpriu sua promessa ao mostrar muito mais paciência e resistir ao impulso de se envolver em um tiroteio com Poirier em pé.

Uma rodada inicial de vaivém levou Gaethje a atrair Poirier com seus socos no segundo quadro, o que lhe permitiu configurar o chute na cabeça. Assim que sua canela acertou, Poirier caiu na tela onde Gaethje veio atirando com mais um golpe enquanto o árbitro Herb Dean corria para interromper a luta antes que qualquer dano adicional fosse infligido.

A paralisação oficial veio às 1:00 da segunda rodada, quando Gaethje comemorou a vitória com Jorge Masvidal colocando o título ‘BMF’ em seu ombro depois.

“Ao contrário de qualquer outro esporte na Terra, você raramente tem uma chance de redenção”, disse Gaethje após sua vitória. “Nós sofremos uma perda, só temos que ir para casa e sentar com ela e isso nos corrói e geralmente nunca temos essa chance. Então, para voltar, para provar a mim mesmo e acreditei em mim o tempo todo, disse a Dustin que ele é meu lutador favorito na Terra. Sorte e acaso são um fator importante nesta jaula e eu só agradeço a Deus por ter saído do lado certo desta vez.

“Se você observar isso [first] luta comparada a esta luta, é noite e dia. Foi uma lição difícil de aprender, mas aquele homem me ensinou essa lição e eu acho que Deus para ele.”

Com Poirier dando um passo à frente e procurando controlar o alcance do boxe conforme a ação avançava, Gaethje estava mostrando uma paciência muito melhor em comparação com a primeira luta, quando ele preparou seus chutes nas pernas e depois revidou com uma série de socos fortes. Apenas quando parecia que Gaethje estava realmente começando a encontrar seu alcance, Poirier o acertou com um soco direto desagradável que abriu um corte sobre seu olho esquerdo.

Gaethje se recuperou rapidamente e começou a desferir mais desses mesmos chutes nas pernas, enquanto Poirier caçava cabeças com uma série de combinações rápidas, mas devastadoras, com as mãos.

Foi uma sessão de cinco minutos muito apertada, mas Gaethje claramente ganhou confiança com as trocas em que estava misturando seus golpes enquanto resistia a qualquer impulso de apenas morder seu bocal e jogar a cautela ao vento, como fazia tantas vezes no início de sua carreira no UFC. .

No reinício, Gaethje foi um pouco mais agressivo indo atrás de Poirier, mas reconheceu na hora que o nativo da Louisiana estava procurando armar seus contra-ataques, o que lhe deu a ideia de buscar o chute na cabeça. Gaethje lançou um golpe semelhante na primeira rodada, mas também não armou, o que permitiu a Poirier bloquear.

Desta vez, Gaethje fintou com um soco e Poirier mordeu na jogada para lançar uma combinação de volta.

Foi quando Gaethje desarrolhou o chute na cabeça infernal que atingiu Poirier e o derrubou na tela, que serviu como sua primeira derrota por nocaute desde 2016, quando caiu para Michael Johnson. Quanto a Gaethje, ele acumulou sua oitava vitória geral no UFC com um currículo de 3-1 em suas últimas quatro lutas.

A vitória provavelmente também coloca Gaethje na linha para a próxima disputa pelo título dos leves contra o vencedor de Islam Makhachev e Charles Oliveira enquanto se preparam para a batalha no UFC 294 em outubro.

“Você sabe o que eu quero fazer a seguir”, gritou Gaethje. “Quero lutar pelo campeonato mundial. Esses caras estão lutando em outubro. Vou provar que sou o melhor do mundo”.