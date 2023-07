Justin Gaethje quer cinturão ‘icônico’ da BMF e acredita na próxima luta pelo título

Reproduzir conteúdo de vídeo



O título dos leves não está em jogo na luta principal do UFC 291, mas o “icônico” cinturão do BMF está… e Justin Gaethje eu quero isso!

TMZ Sports conversou com o astro do UFC de 34 anos antes de sua briga com Dustin Poirier em 29 de julho… e o cinturão de Baddest Mother F****r está em jogo. Perguntamos a Gaethje se ele se importava com a pulseira.

“Eu penso [the belt is] realmente icônico”, disse Justin.

“Só houve dois caras no mundo que lutaram por isso. Seremos os dois de quatro caras agora. E acho que faz grandes coisas para o legado, é o que estamos aqui para construir é um legado. Ganhar dinheiro. Está aí. E, você sabe, isso nos catapulta direto para a conversa do campeonato. Portanto, é perfeito.”

Para sua informação, apenas Nate Diaz dar Jorge Masvidal lutaram pelo cinturão… que foi criado para eles. A Gamebred venceu aquela luta de novembro de 2019 por nocaute técnico … e foi a última vez que o cinturão esteve em jogo.

Será uma revanche para Dustin e Justin… os caras lutaram no card da Fight Night em abril de 2018. DP venceu JG por nocaute técnico no 4º round. Foi apenas a terceira luta de Gaethje no UFC.

“Faz parte da minha jornada. É algo que vou amar para sempre, mas sabe, não acho que seja um grande fator”, disse Gaethje sobre o impacto da primeira luta no UFC 291, acrescentando… “Faz cinco anos.”

“Nós dois crescemos muito e estamos em grandes lutas desde aquele dia. Então, sim, acho que é novamente algo que sempre vou valorizar, mas não é algo que estou usando para planejar esta luta.”

Contamos também com Justin, onde ele acredita que uma vitória o deixaria em sua busca pelo título até 155 libras.

“Não estou muito preocupado com isso agora. [Dustin’s] o cara número dois do mundo. Eu sou o cara número três do mundo. Eu acho que não importa o que seja o vencedor desta luta, nós lutamos contra o vencedor do [Islam Makhachev-Charles Oliveira]. E se um de nós for capaz de entrar lá e conseguir um nocaute rápido e não sofrer danos, então há uma pequena possibilidade de que talvez estejamos prontos para outubro”.

Makhachev dar Oliveira lutam no UFC 294, no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi.