Justin Gaethje responde a Conor McGregor: ‘Não vou lutar contra alguém que usa esteroides’

Justin Gaethje inicialmente respondeu com sarcasmo quando questionado sobre a reação de Conor McGregor ao seu incrível nocaute no UFC 291 sobre Dustin Poirier.

“Acho que ele já me recusou seis vezes”, disse Gaethje ao MMA Fighting na coletiva pós-evento do pay-per-view de sábado. “E normalmente, você tem que perder para lutar com ele, então não sei o que está acontecendo.”

Em seguida, o novo campeão do “BMF” partiu calmamente para a jugular.

Um dos primeiros a reagir à vitória de Gaethje foi o ex-campeão de duas divisões, que frequentemente avalia a ação do octógono após um evento. Desta vez, McGregor lançou um desafio direto, dizendo a Gaethje: “Vou dar um tapa em você”.

McGregor também deixou de lado a luta que deve enfrentar, um encontro com Michael Chandler que deve marcar o fim de seu tempo como treinadores em O lutador final 31.

Chandler não ficou muito satisfeito com o desenvolvimento. O ex-campeão do Bellator tem tentado fortemente trazer McGregor de volta ao octógono após seu tempo no reality show. Ele fez de “The Notorious” um alvo desde o início de sua carreira no UFC, visando um confronto com a maior estrela do esporte.

Para a maioria dos lutadores, uma reunião com McGregor oferece um dia de pagamento que muda a vida, e não há muito esforço para obter um sim de possíveis oponentes.

Talvez Gaethje estivesse jogando tímido, mas após sua grande vitória no sábado, ele não vendeu a oportunidade.

“Eu não sei”, disse ele. “Não sei. Você sabe, eu realmente não me importo. Eu realmente não me importo.

A certa altura, Gaethje preocupou-se muito com o confronto. No passado, ele regularmente chamava McGregor, criticando-o em entrevistas enquanto ele buscava as lutas que o levariam mais perto do cinturão indiscutível. Com McGregor (no momento) em perseguição, ele jogou um pouco mais difícil de conseguir.

“Porque eu não me importo”, disse Gaethje quando perguntado por que ele não estava pulando em uma chamada de McGregor. “Qualquer que seja. Eu luto MMA, gosto de lutar grandes lutas, gosto de coisas emocionantes, então isso me parece muito emocionante.

“Eu não vou lutar contra alguém que usa esteróides. Nunca tomei esteróides em minha vida, nunca tomarei – bem, talvez quando eu me aposentar, eu possa. Mas nunca tomei esteroides e não quero brigar com alguém que está trapaceando. E eu provavelmente nem deveria dizer isso se eu quiser a luta, mas é a verdade.”

Havia a verdade que Gaethje oferecia regularmente em entrevistas. Sempre que McGregor cometeu um deslize em público, ele estava lá para oferecer uma avaliação contundente do caráter da estrela irlandesa. Ultimamente, isso tem sido associado a rumores de uso de drogas para melhorar o desempenho de lutadores do UFC que viram McGregor aumentar consideravelmente depois de sair do pool de testes de drogas do UFC administrado pela Agência Antidoping dos EUA.

McGregor nunca testou positivo para PEDS durante sua carreira. Ele e sua equipe prometeram seguir as regras com a USADA após uma longa dispensa por lesão devido a uma perna quebrada sofrida em uma trilogia com Poirier. Mas, até o momento, ele não se juntou ao pool de testes de drogas, frustrando Chandler, que esperava um confronto de final de ano no UFC 296 e viu essa oportunidade comprometida por uma janela de seis meses que McGregor perdeu para se inscrever na USADA.

Claro, a agência antidoping poderia aprovar uma isenção dessa janela de testes, e o presidente do UFC, Dana White, não descartou isso. Isso coloca a bola de volta na quadra de Gaethje, e parece que ele está buscando o ouro do UFC antes de qualquer outra coisa. Uma revanche com Charles Oliveira acena se o ex-campeão brasileiro conseguir recuperar o cinturão contra o atual campeão Islam Makhachev no UFC 294.

“Eu prefiro Charles, porque ele me venceu”, disse Gaethje sobre sua escolha de adversários. “Sou um competidor. Essa chance de redenção foi incrível. Isso me levou a trabalhar mais, a estar mais preparado, mas eles são os melhores do mundo e eu quero lutar contra os melhores do mundo”.