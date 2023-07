Justin Gaethje vs. Dustin Poirier 2 destaques do vídeo da luta completa

Assista Justin Gaethje x Dustin Poirier 2 destaques completos do vídeo da luta principal do UFC 291, cortesia do UFC e outros canais.

UFC 291: Poirier x Gaethje 2 aconteceu em 29 de julho no Delta Center em Salt Lake City, Utah. Ex-campeões interinos dos leves do UFC, Dustin Poirier (29-8, 1 NC) e Justin Gaethje (25-4) colidiram em uma revanche de sua luta épica do ano de 2018 com o cinturão vago do BMF em jogo no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo no ESPN + pay-per-view.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

