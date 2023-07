‘Justin, vou te dar um tapa’: Conor McGregor, lutadores reagem ao nocaute de Justin Gaethje no UFC 291 sobre Dustin Poirier

Justin Gaethje é o segundo campeão do BMF na história do UFC após um nocaute com chute na cabeça sobre Dustin Poirier no UFC 291.

Gaethje parou Poirier friamente às 1:00 do segundo round, quando ele ocultou seu chute com um soco. Depois, ele pediu uma chance ao vencedor de Islam Makhachev x Charles Oliveira 2 no UFC 294.

Aqui está o que os lutadores – incluindo o ex-campeão do UFC Conor McGregor – tinham a dizer sobre Justin Gaethje vs. Dustin Poirier 2 no UFC 291.

Justin, eu vou te dar um tapa — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de julho de 2023

Eu sou o verdadeiro bmf, ele pode lutar por centavos se quiser, mas eu quero espíritos, eu dou as ordens, estou nisso para lançar tiros, foda-se chandler, você quer, chame por isso. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de julho de 2023

Vamos lá Gaethje — Lando Vannata (@GroovyLando) 30 de julho de 2023

Vai ser uma trilogia incrível – Belal Muhammad (@bullyb170) 30 de julho de 2023

Parabéns a Justin G lfg — Terrance McKinney (@ twrecks155) 30 de julho de 2023

Quando o pé envolve o cerebelo… boa noite — Lando Vannata (@GroovyLando) 30 de julho de 2023

Daaaaaam! Não esperava um chute na cabeça de Gaethje. Uau. #ufc291 — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 30 de julho de 2023

Parabéns ao Justin

Isso foi uma loucuraaaaaaa —Jalin Turner (@JalinTurner) 30 de julho de 2023

Gaetche melhorou tanto quanto um assassino calculado agora. tiro na cabeça morto —Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 30 de julho de 2023

Por que usman pega um vira-lata aleatório — Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 30 de julho de 2023

Grande noite de lutas amo esse esporte! Gaethje é um garanhão! — Matt Brown (@IamTheImmortal) 30 de julho de 2023

Utah é a terra dos principais eventos de headkick – Belal Muhammad (@bullyb170) 30 de julho de 2023