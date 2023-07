Kadarius Toney envia mensagens vulgares e perturbadoras para fãs do New York Giants

Sdesde que entra no NFL em 2021, Kadarius Toney não tem sido estranho à controvérsia. Mesmo saindo da faculdade, Toney era uma perspectiva polarizadora com preocupações de caráter.

Durante sua temporada de estreia com o Gigantes de Nova York, ele apareceu em apenas 10 jogos devido a lesões e uma passagem pelo COVID. A temporada seguinte foi ainda mais marcada por lesões, já que ele lidou com uma lesão no tendão da coxa na semana 2 que o forçou a perder os próximos cinco jogos.

Mudança de cenário

Depois de contínuas frustrações entre o jogador, o front office e a nova comissão técnica, Toney foi negociado com o Kansas City Chiefs no meio da temporada de 2022.

Com o Chiefs, Toney pegou apenas 14 passes durante a temporada regular. Embora não tenha desempenhado um grande papel durante a pós-temporada, ele se destacou na Super Bowl com um retorno de punt de 65 jardas e pegou um touchdown no quarto trimestre que ajudou a equipe a erguer o Troféu Lombardi.

Em guerra com os fãs de Nova York

Como resultado do triunfo, Toney usou sua nova fama e plataforma para atire nos Giants e em toda a cidade de Nova York enquanto colocava seu anel do Super Bowl.

Agora, Toney está no centro das atenções novamente pelos motivos errados, mirando nos fãs do Giants mais uma vez. Na terça-feira, começou a circular um tópico no Twitter, no qual há inúmeros exemplos do wide receiver assediando e ameaçando os fãs.

AVISO: parte da linguagem é ofensiva e violenta.

Embora pareça que os fãs estavam tentando provocá-lo, a maioria dos atletas profissionais se absteve de responder. Toney afirma que foi hackeado, mas a voz nas mensagens soa idêntica, então é difícil acreditar nele.

Patrick Mahomes pode confiar nele?

Andy Reid e os Chiefs esperam que o craque elétrico, que tem apenas 24 anos, possa permanecer sob o radar na temporada de 2023.

Toney não chegou perto de perceber o potencial que o levou a ser draftado em 20º no geral em 2021, mas mostrou muitos flashes em um curto período com os Chiefs no ano passado.