Kalunga OFERECE EMPREGOS em GRANDE CIDADE

A Kalunga, rede que é a maior empresa brasileira distribuidora de suprimentos para escritório, informática e material escolar, está com ótimas oportunidades disponíveis no estado de São Paulo. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira a lista de opções abertas:

Operador (a) de Empilhadeira – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Desenvolvedor Mobile – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Administrador de Redes – São Paulo – SP – Administrador de Redes;

Operador (a) de Televendas – São Paulo – SP -Telemarketing / Call Center Ativo;

Almoxarife – São Paulo – SP – Almoxarifado;

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Líder Operacional – Barueri – SP – Marketing.

Mais sobre a Kalunga

Sobre a Kalunga, é interessante destacar que são mais de 11 mil itens das melhores marcas e diversas categorias: escolar, escritório, organização, informática, escrita, coffee break, móveis, entre outras. Toda essa variedade de produtos encontra-se disponível nas Lojas Físicas, Site e Televendas.

Além disso, são mais de 220 lojas físicas instaladas nos principais shoppings centers e pontos estratégicos de rua localizadas em quase todo o país.

Em resumo, seu principal objetivo é oferecer produtos de qualidade, excelente experiência de compra, bom relacionamento com os clientes, colaboradores e fornecedores, além de ampliar a participação no mercado brasileiro e colaborar para o desenvolvimento do país.

Como se inscrever?

Para tentar entrar na Kalunga, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

