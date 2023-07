Kamaru Usman explica por que o confronto de Khamzat Chimaev falhou e avalia Edwards x Covington

Kamaru Usman chegou às perguntas e respostas do 30º aniversário da sexta-feira em Las Vegas pronto para voltar ao octógono e esperava falar sobre uma luta com Khamzat Chimaev.

Usman convocou a luta após sua derrota para Leon Edwards no UFC 286 em março, depois de falhar em sua busca pelo título dos meio-médios. José Youngs, do MMA Fighting, perguntou a Usman sobre o que aconteceu com uma possível luta contra Chimaev – uma que Dana White disse que aceitaria, desde que fosse disputada no peso médio.

“Estou bem, só estou treinando e voltando a me apaixonar pela minha rotina de treinos”, disse Usman. “Os últimos dois anos foram meio caóticos – aqui e ali, aqui e ali – mas estou me apaixonando pela rotina novamente.

“Assim como [a lot of people], pensei que também lutaria contra Khamzat. Veremos o que acontece.

“Há muitas coisas logísticas, não necessariamente do meu lado do motivo pelo qual isso não aconteceu”, continuou Usman. “Como eu disse, estou aqui em cima, parecendo bem, me sentindo bem. Estou pronto para lutar.”

Se a luta com Chimaev não der certo, Usman disse que adoraria dar a Conor McGregor algo que o ex-campeão de duas divisões tem falado nos últimos dois anos.

“Conor disse que sempre quis lutar comigo em 170, então isso faz sentido”, explicou Usman. “Eu não sou mais o campeão, então, ei, vamos lá.”

Usman era um antigo campeão dos meio-médios antes de ser nocauteado por Edwards no UFC 278, em agosto passado, por nocaute com chute na cabeça no quinto round. Ele espera um dia ter a chance de lutar pelo título novamente, mas sabe que tem trabalho a fazer.

Antes que isso aconteça, espera-se que Edwards defenda seu título contra Colby Covington ainda este ano – um homem sobre o qual Usman possui duas vitórias.

Quando questionado sobre o confronto, “The Nigerian Nightmare” diz que certamente está intrigado.

“É uma boa luta”, disse Usman sobre a potencial luta pelo campeonato. “Ambos os caras são muito talentosos, ambos apresentam desafios diferentes. Eu venci os dois, uma ou duas vezes, então vamos ver quem ganha isso.”