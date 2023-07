Kanye West está com ciúmes de Tom Brady em meio a possível romance com Kim Kardashian

Ccom este possível novo desenvolvimento do potencial Tom Brady romance com Kim Kardashianentendemos o que Dave Portnoy da Barstool Sports estava dizendo sobre o ex-QB namoro a famosa socialite. Um dos cenários mais inevitáveis ​​era que o pai do bebê de Kim acabaria de alguma forma se envolvendo nesse possível relacionamento. Até agora, ninguém confirmou se os rumores de Tom Brady possivelmente namorando Kim Kardashian são verdadeiros. Quando Pete Davidson começou a namorar Kim Kardashian, as feridas em Kanye West eram novos e sua reação potencialmente ruim poderia ser entendida de uma certa perspectiva. Mas agora que ele já está casado com outra pessoa, ficar com ciúmes não faz sentido nessa narrativa.

Tom Brady imita Gisele Bündchen e mostra felicidade de solteiro

Kanye West está com ciúmes de Tom Brady

O pessoal da Entretenimento hoje à noite relataram que falaram com uma fonte próxima a Kanye West e eles revelaram que o rapper na verdade tem ciúmes de Tom Brady. quando empreendedor Michael Rubin organizou sua festa branca de 4 de julho, houve fortes rumores de que Brady e Kardashian ficaram juntos por um longo período de tempo. No entanto, o próprio Rubin afirma que não há verdade em nada disso. A reação de Kanye West de acordo com este relatório é infundada porque Kim e Tom não estão interessados ​​em nenhum tipo de envolvimento romântico no momento. Brady foi até ligado a Emily Ratajkowski como a mulher que passou mais tempo com Tom durante aquela festa.

Apenas o pensamento de Kanye West escrever canções dissimuladas contra Tom Brady deixaria um gosto ruim para qualquer um que pensa sobre isso. Em ambos os lados, Tom Brady precisa procurar outro lugar quando começar a procurar o amor novamente. Considerando que Kanye West precisa olhar para a mulher com quem se casou recentemente e cuidar desse relacionamento. É altamente provável Tom Brady é maduro sobre isso e toma a decisão mais lógica. Embora não possamos dizer o mesmo de Kanye West, cujo comportamento tem sido nada além de errático nos últimos dois anos.