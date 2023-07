Kareem Abdul-Jabbar se junta a Kukoc para apresentar Pau Gasol na cerimônia do Hall of Fame

Tlendário pivô, um dos maiores jogadores do NBA história, também falará na cerimônia de posse do Hall of Fame para o espanhol.

Se você quiser entrar no Basketball Hall of Fame, um membro deve ser aquele que o apresenta. Pau Gasol fará isso em 12 de agosto e terá dois patrocinadores superestrelas. Já havia sido anunciado que Tony Kukoc, um dos melhores da história do basquete europeu e um dos jogadores com quem Pau foi comparado em seus primeiros tempos, estaria envolvido. Agora foi confirmado que Kareem Abdul-Jabbar também estará lá.

O lendário centro da dólares e Lakers queria estar na cerimônia de posse do Hall da Fama de paucom quem tem um ótimo relacionamento. Jabbar é um dos melhores jogadores da história, artilheiro de todos os tempos da NBA até ser superado nesta temporada por Lebron James e mentor do jogador espanhol durante sua passagem por Los Angeles.

Há poucos meses atrás pau atingiu o auge de sua carreira com a aposentadoria de sua camisa pelo Los Angeles Lakers. No entanto, havia ainda outro passo a dar, muito mais importante para a cultura americana que dá ao facto de ser membro do Hall of Fame o estatuto de título, como se ganhasse mais um anel.

Outros ‘apresentadores’ de novos membros para esta turma de 2023 serão Jason Kidd e Steve Nash (Dirk Nowitzki), Allen Iverson (Dwyane Wade), David Robinson, Manu Ginbili, Tim Duncan e Tony Parker (Gregg Popovich), Manu Ginobili e Tim Duncan (Tony Parker) ou Sheryl Swoopes e Teresa Weatherspoon (Becky Hammon).