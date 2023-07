Karsten abre 33 vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa Karsten, líder no mercado de produtos têxteis para o lar, está expandindo suas operações e anunciou emocionantes oportunidades de emprego em várias cidades do país. Com uma história de mais de um século de tradição, qualidade e inovação, a Karsten tem se destacado como uma das principais marcas do setor, proporcionando aos clientes produtos que combinam conforto, estilo e durabilidade.

Karsten abre vagas de emprego em todo o país

Além de fazer parte de uma marca reconhecida internacionalmente, os funcionários da Karsten desfrutam de um pacote abrangente de benefícios. A empresa se preocupa com o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores, oferecendo salários competitivos e oportunidades de crescimento profissional.

Os benefícios incluem plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros. A empresa também valoriza a qualidade de vida no ambiente de trabalho, proporcionando um ambiente colaborativo e dinâmico, onde as ideias são ouvidas e reconhecidas.

A companhia está divulgando diversas vagas abertas em diferentes áreas e níveis hierárquicos. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Gerente de Produção têxtil;







Assistente Administrativo Financeiro;







Analista de Recursos Humanos;







Coordenador de Logística e Distribuição;







Designer de Moda;







Técnico em Qualidade;







Vendedor Externo;







Estagiário de Engenharia de Produção;







Analista de Sustentabilidade;







Operador de Máquinas Têxteis;







Assistente de Atendimento ao Cliente;







Analista de Controle de Qualidade;







Analista de TI.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis na empresa. Para conferir a lista completa e se candidatar, basta acessar as orientações, a seguir.

Como se candidatar

As vagas disponibilizadas pela Karsten podem ser acessadas através do portal 123empregos, uma plataforma online que reúne diversas oportunidades de emprego em diferentes empresas e setores. Para se candidatar, basta acessar o site https://123empregos.com, criar um perfil e buscar pelas vagas da Karsten.

Após encontrar a vaga desejada, é possível realizar a candidatura de forma simples e rápida, preenchendo um formulário com informações relevantes sobre a experiência e qualificações do candidato. O portal também permite o acompanhamento do status da candidatura e notificações sobre novas oportunidades que estejam de acordo com o perfil do candidato.

Sobre a empresa



Fundada em 1882, a Karsten tem uma história rica e sólida no mercado têxtil. Ao longo dos anos, a empresa se destacou pela busca contínua da excelência em seus produtos e serviços, consolidando-se como referência de qualidade e inovação.

Com fábricas e escritórios em diferentes regiões do país, a companhia emprega milhares de profissionais talentosos e comprometidos, que contribuem para o sucesso contínuo da marca. Além do mercado nacional, a empresa exporta seus produtos para diversos países, expandindo sua atuação globalmente.

