Kate Middleton arrasa com vestido verde bola de tênis na final feminina de Wimbledon

Chile Nosso Jabeur e Marketa Vondrousova lutou na quadra durante a final individual feminina de Wimbledon 2023, Kate Middleton roubou a cena nas arquibancadas.

A princesa de Gales estava incrível em um vestido verde brilhante, junto com uma fita roxa e verde de Wimbledon ao chegar para o concurso.

O vestido midi de chiffon e boucle limão é vendido por US $ 615 na Self Portrait.

a aparência foi Middleton‘s, que também atua como patrono do All England Lawn Tennis and Croquet Club, segundo colocado no torneio deste ano.

Ela também foi vista nas arquibancadas durante o segundo dia do campeonato, usando um visual inspirado nos anos 80 que evocava memórias de sua falecida sogra, princesa Diana.

Naquele dia, a princesa de Gales usava um blazer Balmain verde menta e uma saia maxi branca plissada combinando.

A Rainha Camilla também esteve em Wimbledon este ano

Juntamente com Middleton, Rainha Camila também participou do Wimbledon do ano no início desta semana, quando ela foi acompanhada pela irmã Annabel Elliot e Príncipe Albert II.

A atriz de 75 anos manteve a tradição ao usar um vestido branco de mangas compridas com listras azul marinho.

Haverá mais uma aparição real, com o Príncipe de Gales pronto para apresentar o troféu do campeonato masculino no domingo.