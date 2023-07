Katy Perry no American Idol: Qual é o salário dela para a 22ª temporada e do resto dos juízes

Aembora não haja uma data exata para sua estreia, ídolo americano retornará no próximo ano para sua 22ª temporada, a sétima na ABC.

Os juízes da temporada foram confirmados, como Katy Perry, Lionel Richie e Luke Bryan encarregado de escolher a futura estrela da música americana.

Com o retorno do American Idol, a ABC teve que gastar uma grande quantia para trazer de volta os juízes. Especialmente Peradaque se tornará um dos juízes mais bem pagos da história do programa e o mais bem pago da nova temporada.

Quanto Katy Perry ganhará como jurada do American Idol?

De acordo com o Celebrity Net Worth, Perry será a juíza mais bem paga do American Idol, com um salário de $ 25 milhões, tornando-a a mais bem paga da nova temporada.

Perry, 38, existe desde a 16ª temporada e os produtores supostamente tiveram que fazer um grande esforço para trazê-la de volta como juíza.

Quanto ganharão Lionel Richie e Luke Bryan?

Embora haja relatos de que houve negociações tensas com Richie e Bryancomo inicialmente foram oferecidos cerca de US $ 2,5 milhões, no final foi alcançado um acordo.

Segundo relatos, Bryan levará para casa cerca de US $ 12 milhões, enquanto Richie ganhará US $ 10 milhões, muito longe do que Perry ganhará.

Ambos os juízes ganharam US$ 7 milhões quando apareceram pela primeira vez em 2017, praticamente um quinto do que o juiz mais bem pago da história, Simon Cowellrecebeu ($ 36 milhões).