Kayla Simmons leva as redes sociais ao delírio com a última foto de biquíni

kayla Simmons é uma das atletas que mais se destaca nas redes sociais por sua beleza, e deixou muitos seguidores boquiabertos com um de seus últimos posts.

A modelo não deixou nada para a imaginação em uma de suas postagens mais recentes nas redes sociais, já que a estrela do vôlei do momento recebeu milhares de curtidas de seus milhões de seguidores no Instagram.

Também não faltaram comentários destacando sua beleza, depois que a atleta posou com um biquíni brilhante enquanto relaxava na praia, com uma bebida nas mãos.

Como Kayla Simmons se tornou tão popular?

Há algumas semanas, o atleta começou a chamar a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Ela estava de férias em Paris e deslumbrou com sua beleza, já que a influencer visitou os pontos mais importantes da cidade, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre.

Em alguns momentos, ela encantou com fotos em que usava um top decotado, exibindo sua figura e chamando a atenção de milhares.

Kayla Simmons se junta às belas esportistas que cativam todos os dias

Às vezes ela era comparada a Olivia Dunneo influenciador esportivo mais popular do momento, embora a ginasta tenha mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.

Belas esportistas são uma mercadoria quente nas mídias sociais e tudo parece voltar ao influenciador do golfe Paige Spiranacque tem cerca de quatro milhões de seguidores no Instagram graças a suas dicas de golfe e fotos sensuais.