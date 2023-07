Kenya Moore envia apoio a Kim Zolciak depois de dizer que ela mentiu sobre o divórcio

Aluna de “Real Housewives of Atlanta” Kenya Moore está mudando de tom — ela agora está enviando votos de felicidades para Kim Zolciak … depois de alegar anteriormente que Kim pode estar mentindo sobre seu drama de divórcio / não-divórcio.

Pegamos o Quênia em Nova York, onde ela disse ter visto a polícia filmagem da câmera do corpo de Kim e Kroy Biermann durante uma briga doméstica a fez repensar a situação.

Depois de vê-los lançar acusações contra a polícia, Kenya diz que o divórcio não é uma coisa fácil de lidar, especialmente com crianças envolvidas.

Os fãs de ‘RHOA’ sabem que tem sido um relacionamento de altos e baixos entre Kim e Kenya por um tempo, com a maior parte do drama acontecendo na câmera – mas depois de ver a câmera do corpo, ela está cantando uma música ligeiramente diferente… agora.