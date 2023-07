Kevin Durant volta ao Twitter e ataca torcedores do Brooklyn Nets

Kevin Durant tem respondido aos fãs da NBA no Twitter novamente enquanto acusa Brooklyn Nets fãs de serem obcecados por ele desde que ele os deixou para o Phoenix Suns.

Durant é bicampeão da NBA e 13 vezes All-Star da NBA, mas optou por passar parte de seu 4 de julho lutando com as pessoas no Twitter. Especificamente, os torcedores do Nets, o time do qual ele foi o manchete por quatro anos, até sua saída em 2023.

Já tendo acusado os torcedores do Nets de serem obcecados por ele, ele disse a um usuário para ‘cale a boca amigo’.

Durant tem um histórico desse tipo de comportamento, já que ele usou contas de queimador famosas no passado para responder àqueles que o criticam e também atuar como seu próprio verificador de fatos pessoal.

Durant disse para deixar as coisas passarem

Os gostos de Shannon Sharpe ter dito Durant para ‘deixar as coisas passarem’ com mais frequência depois de reclamar que outras estrelas do esporte não recebem as mesmas críticas que ele por responder online.

“Bem, eu acho que a coisa é que KD responde um pouco mais do que eles”, Sharpe disse em Undisputed. “KD está verificando tudo, KD é sua própria verificação oficial de fatos. E mais o fato de que KD disse que tem telefones descartáveis ​​para que possa responder anonimamente.”

Durant fez parte da equipe do Suns que conseguiu chegar às semifinais da Conferência Oeste. No entanto, eles foram derrotados por 4 a 2 na série pelo eventual campeão da NBA, o Denver Nuggetse Durant estava longe de ficar impressionado com a pós-temporada do Suns.

“Foi horrível. Foi uma sensação ruim. Foi embaraçoso.” Durant dito pós-jogo. “Eles saíram e nos acertaram na boca. Não conseguimos nos recuperar. Você tem que dar crédito a eles por serem um time disciplinado.”