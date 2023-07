Kevin Hart mais uma vez zomba de si mesmo com foto viral com o ‘protegido’ de Stephen Curry, Cameron Brink

Kevin Hart recentemente ganhou atenção generalizada no fim de semana devido a uma foto hilária onde ele posou com Cameron Brink de Stanford. Deve-se notar que o jogador All-American tem 1,80 m de altura, enquanto Hart é consideravelmente mais baixo.

Aos 21 anos, Brink está prestes a começar seu último ano na faculdade e já alcançou um sucesso notável, inclusive sendo campeã da NCAA, duas vezes All-American, jogadora defensiva do ano e co-jogadora do Pac-12 do o ano.

Dadas suas realizações impressionantes, pode-se perguntar quem estava mais animado para conhecer o outro entre Hart e Brink.

Quanto a cervo, ele sempre se sentiu à vontade para fazer piadas sobre sua própria altura. No passado, ele até participou de uma foto mais cômica com Joel Embiid.

Em janeiro, o Philadelphia Eagles enfrentou o São Francisco 49ers no campeonatos da conferência da NFLcom o vencedor ganhando uma vaga no Super Bowl.

Várias figuras locais conhecidas assistiram ao jogo crucial, incluindo o Philadelphia 76ers estrela e Kevin Hartque vem da Filadélfia.

Uma foto capturando sua amizade circulou online, destacando o divertido contraste em suas alturas e Embiid não resistiu em provocar Hart ao observar que este era um “pai e filho” assistindo a um jogo.

Enquanto isso, a narrativa de Brink se entrelaça com a de Curry por meio de uma amizade extraordinária que dura gerações.

A história começou há 40 anos, quando Sonya Adamsmãe de Curry, estabeleceu uma ligação vitalícia com Michele Bainmãe de Cameron Brink, enquanto estudavam na Virginia Tech.

Esse forte vínculo de amizade se estendeu a seus filhos, com Curry alcançando sucesso recorde como arremessador de três pontos na NBA, enquanto Brink emergiu como um dos talentos mais promissores da NCAA.