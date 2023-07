Kevin Lee fala sobre aposentadoria após derrota no UFC Vegas 76: ‘Há mais na vida do que lutar’

Kevin Lee esteve praticamente calado no rádio após sua dura derrota para Rinat Fakhretdinov em seu retorno ao UFC, mas no último fim de semana, parece que Lee pode estar pronto para deixar sua carreira de lutador.

Lee voltou à promoção no início deste mês e em sua primeira luta dentro do octógono, Fakhretdinov derrubou Lee com uma mão direita brutal antes de sufocar o ex-desafiante ao título interino para dormir com uma guilhotina no UFC Vegas 76. Recentemente, no Meta’s nova plataforma de mídia social Threads, Lee fez algumas postagens, incluindo uma em que ele diz que anunciará sua aposentadoria quando encontrar as palavras para fazê-lo.

“Vou me aposentar do UFC, mas não consigo encontrar as palavras certas para usar no vídeo”, afirmou Lee.

Um dia antes, “Motown Phenom” postou que, “Há mais na vida do que lutar”, e bateu palmas para um ou dois trolls que responderam negativamente.

Se Lee decidir chamar isso de carreira, ele o fará com um recorde de 19-8, incluindo uma corrida de 11-8 enquanto competia pelo UFC. O jogador de 30 anos conquistou vitórias sobre nomes como Diego Sanchez, Michael Chiesa, Gregor Gillespie e Edson Barboza.