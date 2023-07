Kevin Lee se aposenta do MMA após derrota no UFC Vegas 76: ‘Tenho orgulho de ter saído no meu escudo’

Kevin Lee está oficialmente se aposentando do MMA.

No UFC Vegas 76, Lee voltou ao UFC, perdendo para Rinat Fakhretdinov por finalização no primeiro round. Acontece que essa será a luta final da carreira de Lee. Na terça-feira, “The Motown Phenom” postou uma mensagem de aposentadoria em seu Instagram, dizendo que estava pendurando as luvas para sempre para perseguir outros empreendimentos.

“Para encurtar a história, estou decidindo me aposentar do MMA e do UFC. Foram 12 anos, 12 longos anos sendo o melhor lutador que posso ser, e muito trabalho duro, muita dedicação para tentar ser o melhor lutador do mundo. Quando olho para trás, tive uma carreira e tanto, lutei com muitos caras duros, alguns dos caras mais duros do mundo, sempre lutei, nunca recuei e sempre me desafiei a fazer coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Os últimos três anos foram difíceis, especialmente para o meu corpo. Foram muitas lesões e, sinceramente, esse é um dos principais fatores para eu tomar essa decisão: preciso de outra cirurgia depois dessa última luta.

“Estou orgulhoso por ter saído com meu escudo, estou orgulhoso por ter me levantado e saído em meus próprios termos, mas, neste momento, tenho que pensar mais do que apenas em mim mesmo, e eu acho que minhas habilidades e o tempo e a energia que coloquei neste esporte, posso colocar em outra coisa e se Deus quiser, toda glória a Deus, ele vai me guiar por um caminho diferente, o caminho certo, onde eu posso usar minhas habilidades para ajudar as pessoas. Acho que se eu me dedicar e me esforçar ao máximo para fazer outra coisa, o céu é o limite.

“Então, novamente, mantenho minha cabeça erguida. Estou um pouco desapontado por não ter realizado tudo o que queria, mas estou orgulhoso de mim mesmo por esta carreira que tive e agradeço a todos que deram a mínima para mim e todos que tem me apoiado. Mesmo as pessoas que meio que duvidaram e odiaram ao longo do caminho, agradeço a todos. Tem sido uma jornada infernal. Ainda sou jovem, ainda sou capaz de fazer muito nesta vida e é isso que vou fazer.”