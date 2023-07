Khamzat Chimaev promete fazer Paulo Costa chorar no UFC 294: ‘Esse cara não é brasileiro’

Khamzat Chimaev diz que os fãs brasileiros estarão do seu lado em Abu Dhabi quando enfrentar Paulo Costa no UFC 294.

A estrela chechena deu seus primeiros tiros verbais em Costa três meses antes de seu confronto em 21 de outubro em Abu Dhabi. Em entrevista ao TNT Sports, Chimaev disse que sua estreia no peso médio chegou quando outras lutas fracassaram e prometeu desbancar Costa.

“Vou fazer aquele cara chorar na gaiola, como sempre faço”, disse ele. “Eu deixo todo mundo assustado. [Kamaru] Usman disse: ‘Ele é o bicho-papão’, e todos esses caras pensam isso de mim, mas quando se trata de luta, eles têm algumas cirurgias, alguns problemas.

“Então, sei lá, brigo com todo mundo. Perguntar [UFC President] Dana White, eu nunca digo não. … Estou muito tempo parado, então tenho treinado o tempo todo. Quando vem muito dinheiro, talvez seja difícil fazer lutas para mim.”

Chimaev tem como alvo lutas do meio-médio ao meio-pesado e disse que ganhar 70 quilos não é um problema, apesar de sua perda de peso antes do UFC 279.

“Posso descer para 170, só preciso de um tempo”, disse ele. “Não como da última vez, me dê quatro semanas.”

Costa originalmente estava programado para enfrentar Ikram Aliskerov no UFC 291, mas a luta não se concretizou, e suas repetidas advertências contra Chimaev renderam um cartão amarelo no UFC 294. Classificado em 7º lugar no ranking dos médios da promoção (e 8º no MMA Fighting Global Rankings), Costa apresenta a Chimaev uma ponte para uma possível chance contra o campeão Israel Adesanya. Essa oportunidade não foi perdida pelo lutador checheno.

“Se ele continuar sendo o campeão, é claro que estou de olho nele”, disse Chimaev. “Todos os campeões estão nos meus olhos. Quero ter meus cinturões, pelo menos três cinturões”.

Mas enquanto isso, a missão de Chimaev é se destacar em sua divisão atual até 185 libras.

“Ninguém gosta dele”, disse Chimaev sobre Costa. “Todos os brasileiros me apoiam. Esse cara não é brasileiro. Então eu vou esmagar esse cara, fazê-lo chorar.