Kim Kardashian com Saint no primeiro jogo de Lionel Messi na MLS, além de LeBron e Tristan

Kim Kardashian está levando o jogo de futebol da mãe para o próximo nível… trazendo o filho St com ela para Lionel Messi primeiro jogo com seu novo clube da Major League Soccer.

Kim e Saint estão entre as celebridades na casa para a estreia de Messi com o Inter Miami… ela diz que eles estão lá para apoiar a paixão de Saint pelo futebol e torcer por seu jogador favorito, Messi.

Kim e Saint estão vendo alguns rostos familiares no jogo… porque Tristan Thompson também está em casa.

Serena Williams fez questão de pegar o primeiro jogo de Messi … e Lebron James também, compartilhando um momento com a estrela do futebol antes do jogo.