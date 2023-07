Kim Kardashian com Tristan Thompson no primeiro jogo de futebol de Lionel Messi em Miami

Kim Kardashian está sempre no centro de algum drama e a noite de sexta-feira em Miami não foi exceção, pois ela saiu com o ex-namorado de sua irmã Khloe, Tristan Thompson.

Vestida toda de couro preto, Kim foi flagrada com Tristan no restaurante japonês Gekko depois que ela e seu filho, Saint, assistiram ao primeiro jogo do astro do futebol Lionel Messi como Inter Miami FC.