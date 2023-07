Kim Kardashian confessa que se moveu muito rápido para namorar Pete Davidson depois de Kanye West

CTodos nós conhecemos a história de como Kim Kardashian provavelmente começou a gostar do comediante Pete Davidson, eles até se beijaram ao vivo no Saturday Night Live. Ele é o cara Kim Kardashian começou a namorar logo após sua separação com o rapper Kanye West. Os meses seguintes foram bastante caóticos do próprio West, ele até aludiu à ameaça Pete Davidson e até as crianças se envolveram em algum momento. Foi tudo uma bagunça gigante, mas ainda não sabíamos o que levou Kim Kardashian a começar a namorar outra pessoa tão rapidamente depois de deixar Kanye West. Tinha mais a ver com se afastar de todos os escândalos o mais rápido possível e menos a ver com realmente querer estar com Pete Davidson.

Kim Kardashian melhor sessão de fotos de todos os tempos

Kim Kardashian prejudica Pete Davidson

Durante um episódio recente de The Kardashians, Kim falou sobre esse momento de sua vida e confessou ter apressado tudo com o comediante. Hoje, eles não namoram mais, mas continuam falando maravilhas um do outro. No entanto, a última revelação de Kardashian pode ser algo que Pete Davidson não gosta. Embora ela tenha reconhecido que se moveu rápido demais, Kardashian ainda se sente culpada pelo que Pete Davidson experimentou. O que realmente deve incomodar o comediante é o fato de que ele provavelmente se apaixonou por Kim Kardashian. Mas olhando tudo de fora da bolha, Davidson provavelmente se esquivou de tanto drama que não é bom para sua própria saúde mental.

Aqui está o que Kim Kardashian disse quando Kendall Jenner perguntou a ela se ela provavelmente apressou seu relacionamento com Pete Davidson: “Isso afastou minha mente das coisas e essa não é uma maneira de fugir das coisas. É melhor lidar. Curar … negociar, curar e depois sentir. Não vou pegar todas as experiências e coisas ruins que aconteceram comigo e carregar isso para minha vida. Pete passou por muita coisa por causa do meu relacionamento [with Kanye]. O que eu deveria estar aprendendo com isso? Como isso vai me tornar uma pessoa melhor?”