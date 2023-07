Kim Kardashian esquenta o Instagram com body Skims

Kim Kardashian deixou pouco para a imaginação enquanto exibia orgulhosamente seu traseiro em uma sessão de fotos reveladora para sua marca, Skims. A celebridade de 42 anos foi ao Instagram na terça-feira para mostrar um body da mais recente coleção de nylon reciclado da marca.

Na série de imagens picantes compartilhadas nas mídias sociais, Kardashian pode ser visto modelando com confiança o modelador cor de óxido. Com mechas platinadas e olhar cativante, ela cativou os fãs logo na primeira foto, onde ficou de frente.

No entanto, foi o segundo estalo que realmente chamou a atenção. Kim se virouelegantemente penteando o cabelo para o lado para dar uma olhada em seu traseiro vestido com tanga. Instagram os usuários inundaram a seção de comentários com elogios à empresária, elogiando sua figura como “perfeição” e comparando-o com o de um Barbie boneca.

Embora Kardashian não repostou as imagens no seu próprio feed do Instagram, ela expressou seu amor pela coleção em seu História. Chamando-o de um dela “favoritos absolutos“, ela revelou o segredo por trás sucesso do Skim: a combinação perfeita de conforto, cobertura e propriedades que realçam a figura. A empresária enfatizou a importância de encontrar roupas que prendam sem parecer muito restritivas, ao mesmo tempo em que escondem efetivamente a celulite e modelam o corpo.

O impacto de Kim Kardashian na moda

Esta não é a primeira vez Kim exibiu suas curvas famosas. Como o fundador da Skims, ela frequentemente modela sua própria marca, cativando o público com sua confiança corporal. Ao longo dos anos, ela apareceu em várias capas de revistas, ganhando o título de “quebrar a internet” rainha.

Em 2014, Kardashian ganhou as manchetes quando posou nua para revista de papel, causando um frenesi online. Embora a diretora editorial tenha negado retoques excessivos, a sessão de fotos a mostrou beleza natural sem qualquer aumento ou preenchimento. Então, em outro movimento ousado, ela revelou seu traseiro em um jockstrap para uma sessão de fotos da revista Interview.

Kim Kardashian continua a ultrapassar limites e redefinir os padrões de beleza por meio de seus empreendimentos de moda. Skims, que ela lançou em 2019, ganhou imensa popularidade por sua abordagem inclusiva e inovadora para modeladores. Com sua última revelação no Instagram, ela prova mais uma vez que sabe como causar uma impressão duradoura no mundo da moda e do entretenimento.