Kim Kardashian revela novo visual com fotos intimistas de quarto de roupão preto

Kim Kardashian mudou seu visual de cabelo comprido para um penteado curto. Agora que o verão está em pleno, Kim fez um vídeo dela passando os dedos pelos cabelos enquanto ela estava em seu quarto vestindo um roupão preto.

A fundadora da Skims fez uma série de fotos e vídeos mostrando seu novo cabelo curto, olhando de um lado para o outro enquanto fazendo beicinho para a câmera como ela é famosa por fazer.

Kim Kardashian mostrou seu novo penteado

A ex-mulher de Kanye West trocou o clássico rabo de cavalo alto preto que ela usava por um penteado mais curto e fácil de manusear.

De acordo com a People, Kardashian assistiu a um jogo de futebol em Osaka, Japão enquanto usava uma “top creme, calça jeans Balmain combinando, saltos pontudos azul-cobalto – e uma rara bolsa Herms Birkin no valor de mais de $ 300.000”.

Como Kim descreveu, seus filhos a estão levando para eventos esportivose atualmente está fazendo uma turnê de futebol para levar Saint a vários jogos de futebol, incluindo a apresentação de Messi amplamente divulgada, onde o vencedor da Copa do Mundo argentino marcou um gol perfeito.

No jogo, Kim Kardashian estava sentado ao lado LeBron James, Serena Williams, Victoria Beckham, e muitos mais que queriam ver o GOAT fazendo o que ele faz de melhor.

Kardashian usava uma camiseta branca cortada e jeans rasgados, além de combiná-la com um cinto de corrente Chanel rosa que parecia ótimo. Kim também usou o clássico rabo de cavalo alto que ela está praticando esportes há algum tempo.

Depois do jogo, Kim e Victoria Beckham junto com sua filha Harper saiu para uma ‘noite das garotas’ onde a modelo britânica usava um sutiã preto e calças de cintura alta enquanto Harper usava um vestido azul claro e design floral preto com tênis branco.