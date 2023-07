Kim Kardashian se arrepende do relacionamento com Pete Davidson

Kim Kardashian está refletindo não tão afetuosamente sobre seu relacionamento com Pete Davidson depois de seu casamento com Kanye West se desfez, e sim, arrependimentos… ela tem alguns.

O empresário bilionário discutiu esse mesmo assunto com suas irmãs Kylie dar Kendall Jenner no episódio de quinta-feira de “The Kardashians”, explicando que ela “entrou em um relacionamento tão rápido” com Pete após seu divórcio de Kanye.