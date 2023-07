Kim Zolciak e Kroy Biermann brigam por causa dos comentários das imagens da câmera do corpo da polícia

Apenas quando as coisas pareciam estar mudando para Kim Zolciak dar Kroy Biermannhá mais drama em casa … e tudo por causa do que cada um disse sobre o outro nas imagens das câmeras do corpo da polícia.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Kim e Kroy estão brigando novamente, e desta vez é sobre as imagens recém-divulgadas de suas interações com a polícia durante o desagradável divórcio, que eles cancelaram.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Especificamente, somos informados de que Kim e Kroy estão chateados com o que cada um disse sobre o outro para os policiais. No vídeo, Kroy diz à polícia que Kim tem problemas com jogos de azar e ela diz aos policiais que Kroy pode estar sofrendo de lesão cerebral traumática.

A filmagem é de maio, quando a polícia respondeu à propriedade do casal na Geórgia por uma disputa doméstica em meio à desagradável separação.



Reproduzir conteúdo de vídeo





TMZ divulgou a história … Kim e Kroy cancelou o divórcio duas semanas atrás, em um momento em que fontes diziam que as coisas estavam bem entre eles e eles queriam fazer o relacionamento funcionar pelo bem dos filhos.

Com as imagens da câmera do corpo da polícia abrindo algumas feridas, pessoas próximas a eles dizem que não seria um choque se Kim e Kroy terminassem novamente em breve … embora desta vez nossas fontes não acreditem que Kim e Kroy se apressariam em pedir o divórcio pela segunda vez.