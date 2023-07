Kim Zolciak publica armadilha de sede depois de cancelar o divórcio

Kim Zolciak tem um novo sopro de vida (e amor) – que ela parece estar sinalizando para o mundo com uma espiada em seu corpo de mãe de rock.

A estrela de ‘RHOA’ postou algumas imagens na noite de segunda-feira em seu Instagram, onde ela está penteando o cabelo depois de uma visita ao salão e parece muito feliz com os resultados … enquanto ela agradeceu aos proprietários do local.

Claro, a imagem óbvia aqui que se destaca – além de seus cabelos dourados – é o decote, porque ela postou o vídeo usando apenas o sutiã e as taças de Kim transbordando.

As armadilhas da sede de ‘Housewives’ não são novidade, mas o momento desta é interessante. Obviamente, Kim apenas consertei as coisas Com seu marido Kroy Biermanne cancelou o divórcio … que ficou muito feio muito rapidamente.