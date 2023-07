Assistir King Kenny vs. Whindersson Nunes destaques de vídeo de luta completa do evento semifinal High Stakes de Kingpyn Boxing, cortesia de Kingpyn Boxing e outras saídas.

As semifinais do Kingpyn aconteceram em 15 de julho na 3Arena em Dublin. O YouTuber inglês King Kenny x o comediante brasileiro Whindersson Nunes serviu como o evento principal de cinco rodadas e uma das semifinais da chave masculina. O evento foi transmitido no DAZN.

Confira abaixo os destaques da luta.