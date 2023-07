Kingpyn Boxing pede desculpas por flashing incidente, diz que Daniella Hemsley vai ‘tirar algum tempo longe do boxe’

Kingpyn Boxing está adotando uma postura linha-dura contra Daniella Hemsley.

No último sábado, Hemsley lutou no evento Kingpyn em Dublin, conquistando uma dura vitória sobre a Sra. Danielka. Depois de ser anunciada a vencedora, Hemsley ganhou as manchetes ao comemorar sua vitória piscando a câmera. A celebração atraiu muita atenção para o evento, mas também muitas críticas, com o promotor de boxe Eddie Hearn criticando o incidente como prejudicial ao esporte do boxe e uma acusação de influenciadores na sociedade moderna.

Até certo ponto, parece que Kingpyn concorda com Hearn, porque na quarta-feira, a promoção divulgou um comunicado se desculpando pelo incidente e declarando que Hemsley não estará competindo em seu próximo card, nem no futuro previsível.

Enquanto nos esforçamos para trazer aos fãs os melhores eventos de boxe de influenciadores possíveis, aceitamos que o incidente pós-luta de sábado possa ter ofendido alguns espectadores e reconhecemos que esse incidente não atendeu aos padrões esperados das noites de luta de Kingpyn. Pedimos desculpas a qualquer pessoa chateada durante a transmissão. O lutador envolvido no incidente não estará presente na final e decidiu se afastar do boxe por um tempo. Agora estaremos voltando a atenção para as finais de Kingpyn, com todos nós mais determinados do que nunca a realizar a maior noite do boxe de influenciadores e mostrar o melhor do esporte que todos amamos.

Hemsley não é a primeira mulher a comemorar uma vitória tirando a blusa na frente das câmeras. Tai Emery fez o mesmo depois de sua primeira vitória no BKFC em 2022, o que a colocou em maus lençóis com a promoção. Dito isso, Emery ainda teve permissão para competir, lutando apenas alguns meses depois no BKFC, ao contrário de Hemsley.