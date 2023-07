KIT ANTENA digital GRÁTIS é liberado HOJE para inscritos no Cadúnico. Confira lista de Cidades!

Se você é um dos milhares de brasileiros que ainda assiste televisão por meio de antenas parabólicas tradicionais, é hora de se preparar para a mudança. Em breve, esses equipamentos deixarão de funcionar na faixa de 3,5 GHz para dar lugar ao sinal 5G, e para continuar assistindo aos seus programas favoritos, você precisará substituí-los pela nova antena parabólica digital. Felizmente, o governo federal anunciou que está oferecendo kits gratuitos para mais famílias cadastradas no CadÚnico em mais de 1.600 municípios brasileiros. Até então mais de 500 mil famílias foram beneficiadas

O que é o kit de antena digital?

O kit gratuito de antena digital é composto de uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para conectar os equipamentos ao seu televisor. A instalação é feita por técnicos do Siga Antenado, que vão até a sua casa no dia agendado para realizar a troca do equipamento. Para que a troca seja efetuada, é necessário que você já tenha uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

Por que a mudança para a antena digital é necessária?

A mudança para a antena digital é necessária porque os sinais da antena parabólica tradicional e do 5G operam na mesma frequência, o que pode levar a interferências e perda de sinal. Com a implantação da quinta geração(5G) de redes móveis em todo o país, a distribuição dos kits vem atingindo cada vez mais cidades. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando de uma programação variada com ainda mais qualidade.

Quem tem direito ao kit de antena digital e como agendar a troca?

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em mais de 1.600 municípios brasileiros têm direito ao kit gratuito de antena digital. Para agendar a troca dos kits, basta ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado e informar seus dados pessoais, número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).

Quais são as regiões atendidas pela troca de antena digital?



A troca de antena digital está sendo coordenada pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF) e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Até o momento, 529 cidades da Região Sudeste, 529 da Região Sul, 311 da Região Nordeste, 150 da Região Centro-Oeste e 129 da Região Norte já contam com o agendamento para troca de kits.

Quais são as cidades que podem realizar o agendamento para troca de kits?

Você pode conferir a lista completa de cidades que podem realizar o agendamento para troca de kits no site do Ministério das Comunicações. Se a sua cidade estiver na lista, basta ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br e agendar a troca do seu kit de antena digital gratuitamente.

Quais são as vantagens da antena digital?

A antena digital oferece diversas vantagens em relação à antena parabólica tradicional. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando de uma programação variada com ainda mais qualidade. Além disso, a antena digital não sofre interferência do sinal 5G, o que garante uma melhor experiência de uso.

Como realizar a instalação da antena digital?

A instalação da antena digital é feita por técnicos do Siga Antenado, que vão até a sua casa no dia agendado para realizar a troca do equipamento. Eles se encarregam de instalar a antena digital, o receptor e os cabos necessários para conectar os equipamentos ao seu televisor. O controle remoto também é fornecido no kit, juntamente com as pilhas necessárias para o seu funcionamento.

Solicite seu kit tv digital gratuitamente

A troca da antena parabólica tradicional pela antena digital é uma medida necessária para garantir a continuidade da transmissão de TV aberta com qualidade e sem interferências. O kit gratuito de antena digital oferecido pelo governo federal é uma oportunidade única para que famílias de baixa renda possam acessar uma programação variada com ainda mais qualidade. Se você ainda não agendou a troca do seu kit de antena digital, não perca mais tempo e garanta já o seu!