Kobe Bryant revelado como atleta de capa para NBA 2K24, ‘Mamba Mentality’

Kobe Bryant mais uma vez vai estampar a capa do NBA 2K24, anunciou a fabricante de videogames… a 4ª vez para a lenda da NBA!

2K – lançado pela primeira vez em 1999 pela Visual Concepts – foi para a mídia social na quinta-feira, escrevendo: “Compartilhando a mentalidade Mamba com a próxima geração. Apresentando nosso atleta de capa #NBA2K24, Kobe Bryant.”

O jogo virá com duas capas diferentes… uma Kobe Bryant Edition e uma Black Mamba Edition!

A versão KB apresenta um jovem Bryant, vestindo o número 8, voando pelo ar para uma enterrada. A edição BM apresenta um veterano Kob, vestindo sua camisa roxa e dourada do Lakers.

“Ao celebrarmos 25 anos de NBA 2K com Kobe Bryant, comemoramos seu legado e o impacto geracional que ele teve no jogo de basquete”, disse o Prez of Visual Concepts.