Kona Transportes ABRE CARGOS para Motorista, Faturista e mais!

A Kona Transportes, empresa de logística e distribuição que tem sua atuação focada no transporte de alimentos secos, refrigerados e congelados, está com excelente oportunidades de emprego disponíveis no país. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos abertos:

Analista Contábil I – Jundiaí – SP – Terceiro;

Analista de Departamento Pessoal – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Frota – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de RH – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador de Filial Transportadora – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador de Filial Transportadora – Simões Filho – BA – Efetivo;

Coordenador (a) de Frota – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador de Operação – Porto Alegre – Nova Santa Rita – RS – Efetivo;

Especialista de Custo – Jundiaí – SP – Efetivo;

Especialista de Recursos Humanos – Araucária – PR – Efetivo;

Especialista em Projetos – Jundiaí – SP – Efetivo;

Faturista – Jundiaí – SP – Efetivo;

Gerente de Controladoria – Jundiaí – SP – Efetivo;

Gerente de Recursos Humanos – Transportadora – Jundiaí – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Itapecerica da Serra – SP – Efetivo;

Motorista Instrutor – Itapecerica da Serra – SP -Efetivo;

Supervisor de Frota – Itapecerica da Serra – SP -Efetivo;

Supervisor de Operação / Transporte – Itapecerica da Serra – SP -Efetivo;

Supervisor (a) Operacional de Distribuição – Jundiaí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Kona Transportes

Dando mais detalhes sobre a Kona Transportes, podemos ressaltar que a companhia iniciou as atividades em novembro de 2020 com o intuito de ampliar, agilizar e aprimorar os serviços de entregas das empresas PLATLOG e REFRIO aos seus clientes do ramo de food service.

Ademais, a Kona Transportes oferece diversos motivos para efetivar a candidatar. Dentre eles, estão: salário compatível com a função, folga semanal, vale refeição, transporte e combustível, assistência médica e odontológica, cesta básica e mais.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!