KSI vs. Tommy Fury agendado para luta de boxe em 14 de outubro em Manchester, Inglaterra

KSI buscará a maior vitória de sua carreira ao enfrentar Tommy Fury em uma luta de boxe marcada para 14 de outubro, com o card acontecendo em Manchester, na Inglaterra.

A luta, que está em negociações há vários meses, foi finalizada e anunciada no domingo com KSI divulgando seu plano de vencer Fury – algo que seu rival de longa data, Jake Paul, não conseguiu fazer em fevereiro.

“14 de outubro, estou fazendo o que Jake Paul não conseguiu e derrotando Tommy Fury na maior noite da história do boxe crossover, na AO Arena de Manchester, ao vivo no DAZN PPV no card Prime!” KSI escreveu no Instagram.

Fury não perdeu tempo respondendo enquanto acrescentava “você está sendo nocauteado na frente da minha torcida. Isso vai ser divertido.

KSI construiu sua reputação como influenciador social e estrela do YouTube antes de finalmente passar para o boxe, onde travou duas lutas notáveis ​​com Logan Paul.

Desde aquela época, KSI continuou a se interessar pelo boxe enquanto mantinha um recorde de 3-0 com um sem contestação, que na verdade aconteceu em sua luta mais recente, depois que ele atingiu o oponente Joe Fournier com uma cotovelada que encerrou a luta. O resultado foi originalmente apresentado como um nocaute para KSI, mas os replays mostraram claramente que ele acertou Fournier com o cotovelo em vez do punho.

A vitória foi anulada para um no contest.

Agora, KSI tentará derrotar Fury, que possui um recorde perfeito de 9-0, incluindo sua vitória por decisão dividida sobre Jake Paul em fevereiro. É claro que Fury é o irmão mais novo do rei do boxe peso-pesado Tyson Fury, que tem sua própria luta contra Francis Ngannou agendada duas semanas depois, em 28 de outubro.

KSI e Paul se enfrentarão sob o selo Misfits Boxing – a promoção iniciada por KSI – com a luta sendo exibida no DAZN pay-per-view em outubro.