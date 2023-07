Kyle Richards brinca com Mauricio Umansky no Instagram após a separação

Kyle Richards e Mauricio Umansky podem estar separados… mas os dois continuam se divertindo às custas um do outro.

Caso em questão … Mauricio postou uma série de fotos recentes no Instagram parecendo musculoso sem camisa dentro de uma academia. Na legenda, ele admite que estava gordo e fora de forma há seis anos… mas seu plano é ficar mais em forma a cada ano daqui para frente.

Kyle então pulou na seção de comentários e alfinetou de brincadeira seu marido de 27 anos, escrevendo: “Deve ser Ozempic”, com 2 emojis sorridentes. Maurico respondeu com três emojis sorrindo e chorando.

Claramente, as estrelas do Real Housewives of Beverly Hills estavam brincando sobre o controverso medicamento para perda de peso.