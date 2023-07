Kyler Murray reflete sobre a terrível temporada de 2022 e questiona o futuro no Arizona

euo ano passado foi um desastre completo para o Arizona Cardinals. Em 2021, os Cardinals terminaram em 11–6 e chegaram à Rodada Wild Card na pós-temporada, caindo para o Super Bowl campeão e rival de divisão Los Angeles Rams.

Chegando à temporada regular de 2022, esperava-se que o Arizona continuasse crescendo com o técnico principal Cliff Kingsbury no comando. Quarterback Kyler Murray estava em uma tendência ascendente em termos de desenvolvimento, o que levou a uma extensão de contrato quebra de banco em julho de 2022. Kingsbury conseguiu sua própria extensão de contrato de seis anos em março.

Quando os detalhes do contrato de Murray começaram a vazar, a temporada dos Cardinals começou a se desenrolar diante de nossos olhos. Foi revelado que a franquia adicionou um Cláusula de “estudo independente” no contrato de Murrayo que exige que o zagueiro faça seu próprio estudo fora do campo por pelo menos quatro horas por semana.

A cláusula deixou um gosto amargo na boca dos torcedores do Cardinals, pois deu a impressão de que Murray não estava totalmente comprometido com o futebol e precisava ter sua mão segurada para se preparar para os dias de jogo.

O Arizona acabou indo para 4-13, o quarto pior recorde da NFL. O péssimo desempenho da equipe e regressão acentuada de Murray levou à demissão de Kingsbury imediatamente após o término da temporada. Director Geral Steve Keim também foi demitido.

Os cardeais contrataram Diretor de pessoal do Tennessee Titans, Monti Ossenfort como seu novo GM, enquanto Jonathan Gannon, coordenador defensivo do Philadelphia Eagles foi escolhido a dedo como substituto de Kingsbury.

O proprietário do Cardinals, Michael Bidwill (esquerda), apresenta Jonathan Gannon (centro) e Monti Ossenfort (direita).

2022 ta no retrovisor

Falando hoje com Darren Urban, do site oficial da equipe do Arizona Cardinals, Murray lançou alguma luz sobre o que deu errado em 2022.

Todo o (último) ano foi (palavrão). As coisas que estávamos fazendo não eram sustentáveis ​​para o sucesso. Era necessário e, por sua vez, o bem sairá do que aconteceu. Para bater em uma parede no ano 4, especialmente depois de passar por todo o contrato, a energia, a aura, as vibrações entrando na temporada eram todas negativas. Acho que vencer cura tudo, e tem sido difícil fazer isso com algumas das circunstâncias com as quais tivemos que lidar.

O chamador deixou bem claro que muita coisa estava errada sobre todo o time antes mesmo do início da última temporada. Parece um tiro velado nos métodos de treinamento de Kingsbury, bem como nas decisões de Keim.

Uma mudança vindo no futuro?

Murray então falou sobre jogar com uma nova comissão técnica e aprender com diferentes pontos de vista.

Eu tenho que respeitar a pessoa ou entender os prós e contras ou as rimas e razões do que estamos fazendo. vou ouvir. Vou ser treinado e vou fazer isso da melhor maneira possível, mas se o (palavrão) não estiver funcionando, em algum momento, todos teremos que nos olhar no espelho.

Entrando em seu quinto ano, o jovem de 25 anos tem muito em jogo na temporada de 2023. Ele ainda está se recuperando de uma lesão no LCA sofrida em dezembro. E ele entende que, se não jogar da maneira que espera de forma consistente, talvez seja hora de deixar o time que o convocou.