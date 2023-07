Kylian Mbappé é visto festejando com Kim Kardashian na festa branca de Michael Rubin

Cenquanto todo o mercado europeu de transferências está enlouquecendo de Kylian Mbappé futuro, perdemos completamente um encontro presencial entre o jogador de futebol e Kim Kardashian. Homem de negocios Michael Rubin jogou seu anuário Festa de quatro de julho, que teve como tema uma festa branca para todos se vestirem dessa cor. Isso não foi uma piscadela para o Real Madrid, mas levantou algumas sobrancelhas na Espanha, Mbappé parece ter passado parte de sua noite com a famosa socialite. Um vídeo divulgado pelo próprio Rubin mostra os dois saindo durante o evento e sorrindo amplamente.

Rumores de que eles possivelmente estavam se conectando eram mais do que prováveis ​​de ocorrer nas redes sociais, mas não houve confirmação de que isso aconteceu em um único clipe. Temos que notar que Kim Kardashian é uma mulher solteira, enquanto realmente não sabemos se Kylian está comprometido ou não. Os dois são adultos consentidos, não há nada de errado se alguma coisa aconteceu naquela festa. Com certeza é interessante vê-los sair e festejar juntos. Só podemos imaginar o que eles poderiam estar falando. Tenha em mente que Kim Kardashian participou Jogos do PSG no Parc des Princesela provavelmente já conhecia Kylian de uma dessas ocasiões.

Kylian Mbappé tem duas semanas para se decidir

Em relação ao seu futuro, Kylian Mbappé acabou de ser notificado por Nasser Al-Khelaifi ele mesmo que tem duas semanas para tomar uma decisão sobre seu futuro. O ultimato era claro. Ou ele assina um novo contrato ou cumpre a promessa de que nunca sairá do PSG de graça. Nas próximas duas semanas, finalmente saberemos onde Kylian Mbappé jogará na próxima temporada. É mais do que provável que ele deixe o PSG e o Real Madrid parece o destino mais possível. Mas nada é definitivo até que seja oficializado, especialmente com o jogador mais cobiçado do mundo em jogo no momento. Por enquanto, Mbappé ainda está viajando e foi para Camarões na quinta-feira para férias. Ele também estava vestindo branco na chegada.