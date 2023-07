Kylie Jenner é flagrada com Jordyn Woods muito depois do escândalo de traição de Tristan Thompson

Ona noite de 16 de julho, Kylie Jenner foi flagrada com sua ex-melhor amiga pela primeira vez desde 2019.

Naquele ano, o caso de trapaça entre Tristan Thompsonnamorado de uma das irmãs de Kylie, e Jordyn Woods foi descoberto.

Vazaram imagens de uma festa em que a socialite e o canadense se beijaram. toda a família cortada Jordyn fora de suas vidas e inicialmente tentou fazer o mesmo com Thompson.

Khloé Kardashian havia dado à luz sua primeira filha, True, apenas 10 meses antes. No entanto, foi revelado que o jogador de basquete havia sido infiel à namorada desde a gravidez.

Khloé decidiram terminar o relacionamento, embora compartilhar uma filha fosse complicado e em 2022 anunciaram a reconciliação.

Em julho de 2022, seu segundo filho Tatum Robert nasceu, via barriga de aluguel. Eles alegam que, mesmo assim, não retomaram o namoro e que o relacionamento deles é estritamente para criar os filhos juntos.

As Kardashian-Jenners não foram as únicas

Modelo Stassie Karanikolaouque pertence a Kylie Jennercírculo próximo de, revelou que ela também tinha problemas com Jordyn Woods.

“Ah, não. É a primeira vez que estou dizendo isso, mas não somos amigas pelos meus próprios motivos. Não segui mais ninguém, tive meus próprios motivos e é isso”, disse ela em entrevista ao o podcast Call Her Daddy.

Larsa Pippenque está perto de Kim Kardashiandeu a entender que a trapaça começou meses antes de vir à tona.

“Houve momentos antes em que eles estavam na mesma sala e parecia meio estranho. Kourtney percebeu também e quando saiu a notícia ela disse que não estava surpresa”, revelou ela em entrevista ao Jason Lee no podcast Hollywood Unlocked (sem censura).

Embora Jeffree Star não é amigo do Kardashian-Jenner‘s, ele postou um vídeo no Snapchat comentando sobre o assunto e concorda com Pippingas acusações.

“Vivi toda a minha vida em Hollywood, todos nós do show business sabemos o que acontece em particular. Não podemos culpar toda a situação por JordynTristão é um mentiroso e nós já sabemos disso. Mas eu quero dizer algo. Jordyn mentiu quando disse que foi uma vez, eles estão se vendo há um ou dois meses! Todo mundo em Calabasas sabe, há olhos por toda parte. Mesmo pessoas que não são famosas, seus vizinhos, já viram você”, disse o empresário.

E Tristan Thompson?

Khloé foi convidada pelo público a “abrir os olhos” e responsabilizar seu ‘papai bebê’ por suas repetidas traições de sua família, assim como ela fez com bosques. Tristãoex-namorada de Jordan Craig anunciou sua gravidez enquanto ele já havia começado seu relacionamento com Khloe.

Em 2021 ele admitiu estar envolvido com instrutor de fitness e modelo Maralee Nichols depois que ela o processou por pensão alimentícia para seu filho. No total, ele tem quatro filhos de três mulheres diferentes, todos nascidos com cinco anos de diferença.