Kylie Jenner e Jordyn Woods parecem ter consertado a amizade

As mulheres foram vistas jantando juntas em um restaurante de sushi em Los Angeles no sábado à noite. Correio diário que publicou fotos e um vídeo de Kylie e Jordyn em sua grande noite.

Isso está muito longe de onde eles estavam em 2019. Como relatamos, Kylie teve uma grande briga com Jordyn depois que Jordyn foi acusado de ficando com com Tristão, Khloé Kardashianex-namorado e pai do bebê. Kylie sentiu que Jordyn havia traído ela e sua irmã, Khloe.