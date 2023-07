Kylie Jenner e Jordyn Woods saindo por semanas antes do lançamento público

Kylie Jenner dar Jordyn Woods estão passando um tempo juntos e trabalhando para consertar seu relacionamento há semanas … uma amizade que nos dizem Khloé Kardashian nunca coloque quaisquer restrições em seguir o drama com Tristan Thompson .

Fontes próximas ao par disseram ao TMZ … os dois estão saindo em particular há um tempo, e isso avistamento de fim de semana apenas marcou a primeira vez que eles foram vistos pelo público desde o reacender.

Apesar das consequências complicadas, nos disseram que Khloe nunca impediu sua irmãzinha de ser amiga de Jordyn – a separação foi uma decisão de Kylie. Fontes dizem que houve mais problemas com a amizade do que apenas o drama de Tristan na época, então tudo meio que desabou de uma vez.

No entanto, nos disseram que todos seguiram em frente com essa saga … Kylie e Jordyn eram melhores amigas no passado, e agora estão trabalhando para voltar ao status de BFF novamente.