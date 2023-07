Kyrie Irving critica Bill Simmons por críticas contratuais

Tele Dallas Mavericks decidiram dobrar para baixo em Kyrie Irvingassinando novamente a proteção de polarização para um três anos contrato que vale a pena US$ 126 milhões. Enquanto alguns podem argumentar que Irvinga tumultuada história com o redes, celtase cavaleiros deveria ter dado uma pausa ao Mavericks, a administração da equipe permanece inabalável em sua crença no jogador enigmático.

Uma voz proeminente que criticava o alto salário de Irving era o fã de esportes de Boston e magnata da mídia, Bill Simmons. Levando para TwitterSimmons apontou a natureza generosa do negócio, sugerindo que Dallas tinha que ir acima e além para garantir os serviços de Irving. “Dallas teve que ir para 3 por 126m para Kyrie porque havia pelo menos 3 outras equipes prontas para oferecer 2 por 25,” Simmons twittou.

Fiel à sua natureza franca, Irving não perdeu tempo em responder simmons‘ observações. “Eu vejo que você não poderia se ajudar com este, hein Billy Boy,” Irving atirou de volta. “Só quero dizer que aprecio você e continue sendo a pessoa que você é. Minha tribo diz olá.”

No entanto, Simmons não foi o único alvo da ira de Irving. Chris Forsberg da NBC Sports também se viu na mira por seus comentários sobre o extensão de contrato. Forsberg expressou seu espanto com a capacidade de causar drama significativo em várias cidades e ainda receber um $ 40 milhões salário. Ele e o co-apresentador Brian Scalabrine chegaram a prever que Irving ou Luka Doncic solicitaria uma troca durante a próxima temporada.

Não querendo deixar essas críticas sem resposta, Irving desencadeou outra resposta. “Eu poderia ser o King Petty Johnson nesta situação, mas vocês honestamente não valem a pena. Eu e minha tribo A11Even dizemos olá“, ele bateu de volta.

A controversa história de Kyrie Irving obscurece a reunião

Não é segredo que Irving esteve no centro de inúmeras controvérsias ao longo de sua carreira. mídia esportiva de Boston há muito critica o jogador de 31 anos, e Forsberg e de escalabrine as reservas não são totalmente injustificadas. Quando o Mavericks adquiriu Irving no início de fevereiro, eles esperavam que ele fosse a peça que faltava ao lado Doncic. No entanto, o desempenho da equipe piorou rapidamente, terminando a temporada com um desempenho decepcionante. 9-18 recorde após sua chegada e não conseguiu chegar aos playoffs pela primeira vez desde Doncicano de estreia.

A frustração entre os torcedores do Mavericks chegou ao ponto de ebulição, com vaias chovendo sobre o time enquanto eles definhavam na 11ª colocação no altamente competitivo Conferência Oeste. O próprio Doncic sugeriu problemas significativos de química no vestiário durante as entrevistas.

de Irving comportamento fora da quadra também levantou as sobrancelhas. Sua recusa em cumprir as regras da cidade de Nova York Mandato da vacina COVID-19 o levou a perder uma parte substancial da temporada 2021-2022. Além disso, ele enfrentou uma suspensão de oito jogos sem remuneração na última temporada por promover um anti semita filme no Twitter.

Apesar de todas as controvérsias, o Mavericks decidiram depositar sua confiança em Irving mais uma vez. É uma decisão que lembra indivíduos que voltam repetidamente a relacionamentos tóxicos, convencidos de que desta vez será diferente. Só o tempo dirá se a aposta dos Mavericks valerá a pena ou se a história de Irving se repetirá.